Fazendense entra a vencer no campeonato da III Divisão Nacional Feminino. Homens já lideram campeonato distrital

A equipa feminina do Fazendense venceu o Sobreirense por 1-2 na tarde de domingo, 26 de setembro, no arranque do campeonato da III Divisão Nacional Feminino, em Sobreiro.

Os golos de Leonor e Marta garantiram o triunfo da formação de Filipe Rego. Na próxima jornada, as charnecas recebem em casa o Malveira, no domingo, 2 de outubro.

Já a equipa sénior masculina voltou a vencer em partida a contar para a 2ª jornada do campeonato distrital da 1ª divisão da Associação de Futebol de Santarém. A equipa de Fazendas de Almeirim venceu por 0-2 na deslocação a Abrantes, somando a segunda vitória consecutiva na competição. Daniel e Alcobia marcaram os golos dos charnecos.

A primeira jornada da fase de grupos da Taça do Ribatejo não correu de feição às equipas do concelho de Almeirim. O melhor resultado foi do Paço dos Negros que empatou a zero no terreno do Marinhais, o União de Almeirim perdeu por 2-1 na Glória do Ribatejo e o Benfica do Ribatejo acabou goleado pelo Forense por 1-7.