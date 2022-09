Jornal O Almeirinense inaugura memorial dos vencedores do prémio Mérito e Excelência (c/vídeo)

O memorial que perpetua os vencedores do prémio Mérito e Excelência, atribuído pelo jornal O Almeirinense na Gala, está oficialmente inaugurado.

Esta quarta feira, dia 28 setembro, os responsáveis da empresa Flipart colocaram a placa com o nome do vencedor da V gala, o Major General Maia Pereira, que reafirmou o orgulho nesta distinção.

Também presente no momento, Pedro Sousa e Silva, administrador do jornal e a pessoa que idealizou este memorial, acredita que até para as novas gerações este será um espaço muito importante.

A partir de agora os vencedores do prémio Mérito e Excelência na Gala de O Almeirinense têm inscrito o nome no muro do Colégio Conde de Sobral, mesmo em frente ao mercado municipal de Almeirim.