Município distingue os melhores alunos do concelho

149 alunos, do 5º ao 12º ano de escolaridade, foram distinguidos pelo município no passado dia 23 de setembro, no pavilhão desportivo ABC, em Almeirim.

As distinções aconteceram no âmbito da Cerimónia de entrega do prémio melhor aluno do concelho de Almeirim/ Prémio Dr. António Cláudio, onde o município atribui prémios e menções honrosas aos estudantes com as melhores classificações no final de cada ano escolar. Juntamente com as notas, o município procurar ainda distinguir os alunos que manifestem um “excelente comportamento cívico”.

As distinções estão confinadas aos estudantes matriculados nos estabelecimentos escolares do concelho no 2º e 3º ciclo e do ensino secundário e os prémios monetários são atribuídos aos alunos distinguidos em 1º, 2º e 3º lugar.

A edição deste ano foi aquela onde mais distinções foram atribuídas aos alunos do 12º ano e que este ano entraram no ensino superior, num total de 38 alunos.

A cerimónia contou com uma audiência de cerca de 600 pessoas, entre alunos, familiares e comunidade escolar.

Ainda no âmbito desta cerimónia, os alunos premiados votaram na CRIAL de Almeirim, para atribuição de um subsídio de 500 euros.

A animação do evento ficou a cargo do grupo musical Five Vox e foi ainda exibido um vídeo biográfico sobre o percurso de vida do patrono do prémio, o Dr. António Cláudio.