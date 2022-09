Hospital de Santarém adquire equipamento inovador

O Hospital Distrital de Santarém (HDS) adquiriu, recentemente, um equipamento Fibroscan para a realização de elastografias hepáticas, num investimento de cerca de 120 mil euros. Este novo equipamento está instalado na Unidade de Doenças Infeciosas e permite uma avaliação não invasiva do grau de fibrose (graus 1,2,3 ou cirrose) e esteatose hepática (gordura no fígado).

Segundo Fausto Roxo, responsável pelo Hospital de Dia de Doenças Infeciosas do HDS, sem esta técnica, apenas através de biópsias hepáticas era possível aceder à totalidade da informação sobre o grau de fibrose e esteatose hepática.

De acordo com Fausto Roxo, o exame é executado em poucos minutos por qualquer dos médicos da Unidade de Doenças Infeciosas e é “fundamental no seguimento de doentes com hepatites virais crónicas para avaliação inicial e monitorização de terapêutica”.

O exame pode ser feito no decurso de uma consulta, de forma cómoda e indolor para o doente, sem quaisquer contraindicações ou efeitos secundários.

Além desta utilização, também são executadas elastografias hepáticas por solicitação de outros médicos ou serviços, noutras patologias do fígado.

Para a presidente do HDS, Ana Infante, “ a aposta na diferenciação e inovação técnica tem sido um dos objetivos deste Conselho de Administração”.

A aquisição do novo equipamento resultou de um plano de investimentos realizado no âmbito de uma candidatura ao Programa Alentejo 2020 (ALT20-06-4842-FEDER-000188 – “Inovação e diferenciação tecnológica do Hospital Distrital de Santarém, EPE”), que financiou 85% do valor total.