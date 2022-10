Leonor Pinho ambiciona ida ao Mundial de Teqball

A Federação Teqball Portugal actualizou, na semana passada, os Rankings Nacionais das várias categorias em disputa no Circuito Nacional de Teqball 2022

A atleta almeirinense, Leonor Pinho, que representa os “Caxeiros” de Santarém, ocupa a 11º posição no Ranking Nacional de Teqball de Mixed Doubles (Duplas Mistas). A teqer, de apenas 17 anos, é a mais jovem a disputar o Circuito Nacional.

Para além da participação nas duas etapas de qualificação, a 29 e 30 de Outubro, que vão seleccionar as atletas para integrar a equipa nacional que vai disputar o Campeonato do Mundo de Teqball 2022, que se realiza no mês de Novembro, em Nuremberga, na Alemanha, Leonor Pinho tem, também, como objectivo, terminar a época no Top 10 nacional.