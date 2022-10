U. Almeirim manda embora atletas com 14 e 15 anos

Pelos menos três jogadores da equipa de juvenis do U. Almeirim foram dispensados do clube, na última semana.

Pelo que o nosso jornal apurou, os atletas ficaram surpreendidos e traumatizados com a decisão, dizendo mesmo que “não querem mais jogar futebol”. Há ainda relatos de que os jogadores têm chorado bastante.



A decisão foi transmitida aos jogadores pelo treinador, Marco Santiago, e pelo presidente, Vasco Carvalho, que depois falou também com os pais.



O U. Almeirim tem duas equipas no escalão de juvenis. Uma dirigida por Bruno Carrapato que está no Nacional e da do distrital, dirigida por Marco Santiago.

Recorde-se que o U. Almeirim recebe dinheiro da autarquia para fazer custos às despesas do clube e também 50% das inscrições dos atletas.

O clube não faz para já comentários à situação.