Almeirinenses conquistam Champions League Ibérica de Footgolf

André Bento e Vítor Duarte conquistaram o seu primeiro troféu internacional, a Champions League Ibérica de Footgolf, ao serviço do Vitória Clube de Santarém em Segóvia, Espanha.

Os dois atletas de Paço dos Negros integram a equipa campeã nacional em título e estiveram este fim-de-semana em em solo espanhol numa das principais competições internacionais da modalidade, a Champions League Ibérica, a qual venceram frente ao clube espanhol Galicia FG.

Esta prova reúne as quatro melhores equipas de Portugal e Espanha na última temporada. No trajeto até à final, os vitorianos bateram duas formações do país vizinho, o TodoFootgolf e o Sherry FG.

“Um feito inolvidável em que prevaleceu a união e espírito de equipa entre o reduzido, mas valoroso contingente que se apresentou em Segovia, com o exigente desafio final, diante do Galicia FG, a ser dramática e brilhantemente superado no último suspiro da competição”, descreve o clube em comunicado.

Para além de André Bento e Vitor Duarte, fizeram também história Sandra Gonçalves, Filomena Alcobaça, César Piedade, Rúben Vitorino, Renato Tereso Bento, Vasco Jorge e Guilherme Amaro.