A modalidade de dança é a nova secção da Associação 20 kms de Almeirim que oferece, desde o passado mês de outubro, estilos que vão desde o Hip-hop, dança criativa à dança Social e dança desportiva.

A secção é liderada por Pedro Machado, um apaixonado pela dança há mais de 30 anos e professor certificado pelo IPDJ e pela federação de dança desportiva.

“Queremos por Almeirim a dançar e formar atletas para competição a nível regional e nacional”, refere o responsável.

As inscrições para ingressar na nova secção do clube mais eclético de Almeirim já estão abertas e as aulas decorrem no Largo General Guerra, nº 27, em Almeirim.

Para mais informações contacte aqui.