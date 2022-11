Sub8 do Footkart vencem torneio de Todos os Santos em Amora

As equipas de sub8, sub11 e sub12 do Footkart participaram, no passado dia 1 de novembro, no torneio de Todos os Santos, em Amora, numa organização do Amora Futebol Clube.

As equipas do Footkart enfrentaram equipas como o Amora FC, o SL Benfica, as Academias do Sporting, o Sacavenense, a ED João I, o Comércio e o GD Benavente.

Os sub8 destacaram-se com um 1º lugar e vitória no torneio, com 3 vitórias e 1 empate, desempatado com uma vitória nos penaltis.

Os sub12 conseguiram uma 1 vitória, 2 empates e 1 derrota, obtendo um 5º lugar. Já os sub11 conseguiram 2 vitórias e 3 derrotas, alcançando um 4.º lugar.

As equipas almeirinenses aproveitaram o facto de não existirem jogos oficiais para participarem no torneio e cumulativamente realizaram vários jogos num único local e momento desportivo. Os atletas tiveram uma prestação muito positiva em termos desportivos, dando continuidade ao seu crescimento em equipa.

“Não menos importante foi o facto da partilha com os pais e familiares em torno dos seus que fortalece o grupo e que são mais valias para o futuro”, destaca o clube numa nota enviada a O Almeirinense.

“Todos estão de parabéns! Agora é continuar a treinar e trabalhar porque a época desportiva ainda agora começou”, conclui na mesma nota.