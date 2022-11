“Pretendo tirar o melhor de mim, o melhor rendimento e a maior superação”

Miguel Arsénio, atleta natural do concelho de Almeirim, está a participar no campeonato do mundo de ‘trail running’, naquela que é a primeira edição da competição que vai juntar as corridas de montanha, no sábado, em Chiang Mai, na Tailândia.

Numa pequena entrevista à pagina da Associação de Trail Running de Portugal, Miguel destca qye o seu grande objetivo nesta prova é “tirar o melhor de si” e lutar por um resultado “coletivo fantástico”.

Quando e onde iniciaste a prática do trail running? Iniciei a prática de trail running há 4 anos.

O que distingue este desporto de outros que já praticaste? Considero que este é um desporto especial devido a diversidade de fatores positivos que, para mim, engloba: natureza e o contacto tão próximo que nós atletas temos com ela; o meu gosto pela montanha; o meu vicio em me superar; e a “idiotice” que tenho em amar o sofrimento, um sofrimento saudável, é claro.

Que expectativas trazes para este mundial? Para este Mundial, apenas pretendo tirar o melhor de mim, o melhor rendimento, a maior superação e, assim, contribuir, certamente, junto com os meus colegas, para um resultado coletivo fantástico.

Foto: Miro Cerqueira – Photography