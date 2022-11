NERSANT é entidade de acompanhamento do Empreende XXI

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém recebeu por parte do IEFP – Instituto do Emprego e Formação Profissional, a aprovação da associação para entidade de acompanhamento no âmbito do Empreende XXI, programa de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas direcionado a desempregados. Esta aprovação significa que a associação está agora formalmente credenciada para preparar, submeter, acompanhar e avaliar projetos de investimento candidatos a esta medida, sem qualquer custo para os empreendedores.

Prestar apoio de mentoria e consultoria especializada aos promotores e aos projetos na sua fase de elaboração, prévio à aprovação do apoio, incluindo formação em empreendedorismo e outras áreas de competência relevantes para o projeto, com vista ao desenvolvimento de competências e à criação e estruturação do projeto, nomeadamente no que concerne à conceção e elaboração de planos de investimento e de negócio; prestar apoio de mentoria e consultoria especializada na fase de execução do projeto nos três primeiros anos de atividade da empresa para sua consolidação; e analisar os projetos de investimento e elaborar o parecer sobre os mesmos, designadamente análise relativa à viabilidade económico-financeira, desde que os mesmos tenham sido submetidos por outra entidade de acompanhamento fora do distrito de Santarém. São estas as responsabilidades da NERSANT enquanto entidade de acompanhamento no âmbito do programa de apoio ao empreendedorismo e criação de empresas Empreende XXI.

Direcionada para desempregados inscritos no IEFP que possuam uma ideia de negócio económico e financeiramente viável, o programa Empreende XXI é uma iniciativa do IEFP que financia até 85% os projetos empresariais – até ao investimento total de 175 mil euros – sendo o apoio do Estado dividido entre um subsídio não reembolsável, até ao limite de 40% do investimento elegível, e um empréstimo sem juros, até ao limite de 45%. Para além da ajuda financeira para a criação de empresas e a criação do próprio emprego, os beneficiários do programa receberão formação profissional, mentoria e consultoria especializada na área do empreendedorismo e a possibilidade de se instalarem em incubadoras, se necessário.

O programa é operacionalizado pelo IEFP e pela Startup Portugal e conta com a implementação de um conjunto de instituições acreditadas – designadas entidades de acompanhamento – que a NERSANT acaba de obter.

São enquadráveis no programa Empreende XXI, investimentos em máquinas e equipamentos, mobiliário e outro equipamento de escritório, investimentos em equipamento informático e software, investimentos na área da transição digital (websites, lojas online, gestão e dinamização de redes sociais), despesas com obras de adaptação e remodelação das instalações, aquisição de viaturas (caso sejam indispensáveis para a implementação do projeto) e fundo de maneio referente ao projeto, até 50% do investimento elegível.

Embora neste momento o programa Empreende XXI ainda não tenha candidaturas abertas, prevê-se que as mesmas possam abrir até ao final do ano. Neste momento, e com o objetivo de preparar atempadamente as candidaturas dos projetos de investimento dos empreendedores elegíveis, a associação está já a receber intenções de participação para o programa de apoio.