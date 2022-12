A Uber Eats já chegou à cidade de Almeirim. A aplicação de permite a partir de agora que todos os almeirinenses possam encomendar refeições para todos os gostos, ocasiões e locais, sempre sem valor mínimo por encomendas, bem como proporcionar compras de supermercados, de artigos culturais e entretenimento, de eletrónica, artigos de bem-estar, beleza e saúde e lojas de conveniência, entre outros.

Os utilizadores da aplicação, residentes desta cidade podem, agora, contar com uma seleção de parceiros como o Au Restaurant and Bar, Pizza Burguer, Amigos do Tacho e Telepizza, com descontos de até 50% em todos os pedidos, até ao dia 17 de dezembro. Brevemente, será ainda possível encomendar as suas compras do Continente utilizando a plataforma Uber Eats.

A expansão para Almeirim vem reforçar a operação em território nacional, depois de Esposende, Ofir, Fão, Amarante, Ovar e Cartaxo, num ano em que ao Uber Eats desenvolveu a geoexpansão mais significativa em Lisboa, que correspondeu a um crescimento de cerca de 30% na Área Metropolitana e incluiu o reforço da cobertura geográfica nas áreas adjacentes, abrangendo agora mais de 1.200 km2 do território em questão.

Diogo Aires Conceição, diretor geral do Uber Eats em Portugal, refere que “orgulhamo-nos por chegar cada vez mais longe e a mais portugueses, entregando tudo o que precisam e em qualquer lugar, com a maior comodidade, ao mesmo tempo que criamos oportunidades de negócio e emprego aos nossos parceiros.”

Com o objetivo de ser um “companheiro de todos os dias”, o Uber Eats demonstrou avanço na sua ambição de entregar tudo o que os seus utilizadores necessitam e é, neste momento, uma aplicação rápida e eficaz de entrega de refeições e produtos que permite compras nos supermercados Continente, Minipreço, Bairro Shop, El Corte Inglés e Go Natural, de artigos culturais e entretenimento da note!, de eletrónica da Worten, de artigos de bem-estar, beleza e saúde da Well’s e d’O Boticário, em exclusividade, e lojas de conveniência GALP, bem como serviço de médico ao domicílio, entre outros.

De salientar ainda recente parceria com a Sibs, permitindo aos utilizadores fazerem as suas compras de forma conveniente e totalmente segura através de MB WAY e futura integração de pedidos por voz na aplicação.

A nível global, o Uber Eats dispõe de mais de 870.000 restaurantes e comerciantes parceiros em mais de 11.000 cidades em 6 continentes. Globalmente, no primeiro trimestre de 2022, o valor das entregas do Uber Eats subiu 15% face ao período homólogo. No segundo trimestre, o valor das entregas voltou a subir 12% face ao período homólogo para os 13,9 mil milhões de dólares. Ainda no segundo trimestre deste ano a Uber Technologies reportou, pela primeira vez, um free cash flow positivo, de 382 milhões de dólares, depois de três trimestres consecutivos de EBITDA ajustado positivo (364 milhões de dólares). No terceiro trimestre, o delivery gerou 13,7 mil milhões de dólares, um aumento de 13% em relação ao terceiro trimestre de 2021.

Estes resultados reforçam a sustentabilidade do modelo de negócio, numa combinação de forte crescimento com rentabilidade e retorno de capital.