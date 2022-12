NERSANT procura projetos empresariais inovadores

A sua empresa tem um projeto inovador? A NERSANT, numa iniciativa conjunto com as associações empresariais NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre, está a dinamizar o concurso Alentejo INOVAR+2.0 – Concurso de Projetos Empresariais Inovadores, que visa premiar os melhores projetos empresariais inovadores desenvolvidos por PME destas regiões.

De acordo com o regulamento do concurso, são valorizados projetos que promovam a inovação empresarial e que contribuam para o desenvolvimento de novos bens e serviços, para o aumento da produtividade e/ou capacidade de criação de valor. Os projetos candidatos deverão estimular o desenvolvimento dos setores estratégicos regionais nas diferentes áreas de inovação, de acordo com a estratégia regional de especialização inteligente do Alentejo para 2030, nomeadamente em áreas como a Bioeconomia Sustentável, Energia Sustentável, Mobilidade e Logística, Serviços de Turismo e Hospitalidade, Ecossistemas Culturais e Criativos e Inovação Social e Cidadania.

Com candidaturas abertas até 9 de janeiro, o concurso tem disponíveis 5.000 euros para premiar os melhores projetos de cada região, no total de 20.000 euros para apoiar projetos de inovação nas empresas do Alentejo. São elegíveis projetos empresariais inovadores desenvolvidos por PME das regiões NUT3 do Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo, Lezíria do Tejo e Alentejo Litoral (Odemira), devendo as candidaturas ser apresentadas em https://inovardoispontozero.pt/concurso.

De referir que este concurso insere-se no âmbito do projeto Alentejo INOVAR+2.0, cofinanciado pelo programa Alentejo 2020 e FEDER, na tipologia Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Qualificação (Aviso N.º ALT20-53-2018-38). Trata-se de um programa dinamizado pela NERSANT, NERPOR, NERE e NERBE/AEBAL que visa o reforço da capacidade empresarial de PME da região para o desenvolvimento de processos de inovação, estimulando práticas de cooperação e competição, sensibilizando e capacitando as PME para os fatores críticos de competitividade nos domínios da inovação, assentes nos domínios de especialização da RIS3 Alentejo.

Do distrito de Santarém, são elegíveis projetos inovadores de PME com sede nos concelhos da Lezíria do Tejo, nomeadamente (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém).