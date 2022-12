TEJO 45 e TEJO 95 dão mote a dois pack’s vínicos para o Natal

Para brindar ao Natal, momento de reunião familiar e partilha à mesa, a Rota dos Vinhos do Tejo criou e tem à venda dois packs vínicos. Os vinhos foram eleitos em função dos pratos típicos desta época e tendo por base os produtores associados da Rota, estando o nome de cada caixa de 6 Vinhos do Tejo relacionado com valor a pagar. Assim, o pack TEJO 45 custa €45,00 e o TEJO 95 tem um valor de €95,00. Para além de uma polpação de €4,00 e €3,50, respectivamente, os portes são gratuitos para entregas em Portugal Continental.

Estes dois packs estão à venda na Rota dos Vinhos do Tejo, que acabou de abrir e fica no piso 0 das instalações da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, situada na Rua de Coruche, 85, 2080-094 Almeirim. Quem quiser e estiver longo, pode fazer a sua encomenda através dos contactos da Rota, por e-mail – rota@vinhosdotejo.pt – ou telefone – 243 309 400. Embora dedicada ao Natal, esta campanha está disponível até ao final do ano, com prazo de entrega até dois dias úteis, depois de efectuado o pagamento, feito por transferência bancária.

A selecção dos vinhos foi feita por Rodolfo Tristão, escanção e embaixador dos Vinhos do Tejo, e a pensar na harmonização com entradas – aqui, com dois vinhos distintos, porque as opções podem variar muito de mesa para mesa –, polvo, bacalhau, perú e sobremesa, feita de doces típicos do Natal.

No pack TEJO 45, para as entradas, a sugestão são dois vinhos frescos e frutados, da colheita de 2021, ambos de projectos familiares, com a família Batoréu a dar vida ao rosé e as famílias Santos & Seixo ao branco: o Bathoreu rosé 2021, agora com nova imagem, e Encosta do Sobral Selection branco 2021. Para o polvo, Rodolfo Tristão elegeu um belo exemplar de Fernão Pires a solo, a casta rainha da região e a branca mais plantada no nosso país: o A.C.A. Fernão Pires branco 2021, da Adega de Almeirim. Da casta rainha seguimos para o prato rei, com o bacalhau a ser harmonizado com Casal da Coelheira Private Collection Verdelho branco 2021, vinho do produtor com o mesmo nome e origem no Tramagal, a norte da região. No que toca à carne, descemos até Alpiarça e à Quinta da Lagoalva, onde o eleito para o perú é o Lagoalva Barrel Selection tinto 2019. Para as sobremesas típicas desta época, o eleito foi o Quinta da Alorna Licoroso Abafado 5 Years, da colheita de 2016.

Para o pack TEJO 95, e num registo diferente, as conversas de final de tarde e as entradas podem ser acompanhadas por um espumante – Nana Blanc des Blancs Cuvée Reserva Brut branco 2016 (Quinta da Lapa) – e por um branco com estágio – Quinta S. João Batista Chardonnay e Fernão Pires Reserva branco 2018 (Enoport Wines). O Conde Vimioso Reserva branco 2019 (Falua) é a proposta para o polvo e, também nos brancos, o Falcoaria Fernão Pires Vinhas Velhas branco 2020 (Casal Branco) para o bacalhau. Para casar com o perú, o Ninfa Grande Reserva tinto 2012 (João M. Barbosa), e para os doces, o CTX Licoroso Abafado Superior branco de 2014 (Adega do Cartaxo).

VINHOS DO TEJO – PACKS

VÍNICOS PARA O NATAL

Pack TEJO 45

Bathoreu rosé 2021 (Agro-Batoréu)

Encosta do Sobral Selection branco 2021 (Encosta do Sobral, do grupo Santos & Seixo)

A.C.A. Fernão Pires branco 2021 (Adega de Almeirim)

Casal da Coelheira Private Collection Verdelho 2021 (Casal da Coelheira)

Lagoalva Barrel Selection tinto 2019 (Quinta da Lagoalva)

Quinta da Alorna Licoroso Abafado 5 Years branco 2016 (Quinta da Alorna)

Pack TEJO 95

Nana Blanc des Blancs Cuvée Reserva Brut branco 2016 (Quinta da Lapa)

Quinta S. João Batista Chardonnay e Fernão Pires Reserva branco 2018 (Enoport Vinhos)

Conde Vimioso Reserva branco 2019 (Falua)

Falcoaria Fernão Pires Vinhas Velhas branco 2020 (Casal Branco)

Ninfa Grande Reserva tinto 2012 (João M. Barbosa)

CTX Licoroso Abafado Superior branco 2014 (Adega do Cartaxo).