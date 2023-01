Primos criam negócio: Fisioterapeuta e empreendedor inauguram espaço

Dois primos, que são tão próximos como os irmãos, decidiram apostar num novo negócio. Jovens e ambiciosos,

a Beatriz e o Rui acreditam no sucesso da nova clínica Fisiofox.

Como surgiu a ideia de abrir este espaço em Almeirim?

Rui Lopes: Estamos ligados a Almeirim desde que nascemos. Crescemos, estudámos e fizemos grandes amigos aqui. Sentimos que é aqui que a Fisiofox deve estar.

O nosso sonho sempre foi abrir em Almeirim uma clínica de fisioterapia de qualidade, reconhecida pelos profissionais da área, com metodologias e equipamentos de topo, porque quando nós precisámos de fisioterapia, tivemos de nos deslocar a Lisboa várias vezes por semana pela falta de opções no Distrito.

Qual a razão de o fazerem juntos?

RL: Somos primos mas somos como irmãos. Tínhamos o sonho de abrir uma clínica de fisioterapia e planeámos durante vários meses, até que surgiu a oportunidade e decidimos avançar.

Não havia outra pessoa com quem quisesse iniciar este desafio. Só fazia sentido com ela. Somos muito parecidos a nível pessoal mas também na forma de trabalhar, os projetos só funcionam quando nos dedicamos a 100% a quem nos visita e isso é o que prometemos.

Há já acordos fechados?

RL: Funcionamos no regime livre da ADSE e por reembolso com todas as seguradoras do mercado. As pessoas fazem o pagamento da totalidade e submetem a fatura para obterem o reembolso junto da entidade, em alguns casos o reembolso ascende a 80% do valor total.

Que serviços vão ter?

Beatriz Fernandes: A nossa maior aposta é na Fisioterapia de qualidade para todos.

Estamos a preparar uma estrutura que vai complementar o trabalho que fazemos na fisioterapia como as consultas médicas de diferentes especialidades. É um dos grandes passos que queremos dar e, em breve, poderemos anunciar em concreto quais serão esses serviços. Levaremos também a cabo atividades de investigação e inovação e vamos desenvolver ações de formação na área da saúde.

Em que é que pretendem ser diferenciadores?

BF: O nosso foco é Servir quem nos procura. O nosso objetivo é dar o melhor tratamento possível às pessoas e elevar a fisioterapia a uma excelência diária, com o conhecimento, com a formação profissional técnica e a capacidade de transmitir esse conhecimento a quem nos procura.

No processo de reabilitação é fundamental ouvir o que a pessoa tem para nos dizer e criar uma relação de confiança mútua. Isso é facilitado pelo cuidado que temos em fazer uma avaliação completa da sua condição clínica, pelo tempo que dedicamos em cada consulta e, claro, por termos à disposição tecnologias e equipamentos inovadores.

Quais são os maiores desafios para iniciar uma clínica de fisioterapia?

BF: A maior parte das clínicas em Portugal são convencionadas pelo Estado e por Seguros de Saúde. Tive a oportunidade de coordenar uma clínica de fisioterapia no centro de Lisboa na qual trabalhávamos nesse regime e isso provoca uma pressão enorme nas marcações e nos profissionais. Os fisioterapeutas têm 4 pessoas ou mais agendadas na mesma hora e isso é um constrangimento grande se queremos qualidade no serviço e resultados positivos.

Recentemente, tem crescido a oferta no sector privado da fisioterapia. Apesar das exigências legais estabelecidas pela Entidade Reguladora da Saúde, acreditamos que é um modelo de futuro. Quando alguém nos procura, normalmente, é porque tem uma fragilidade de saúde que deve ser analisada cuidadosamente. Cada pessoa é única e temos de ter a capacidade de tentar perceber o que é que sente e de que é que precisa para podermos ser uma mais-valia e isso só se consegue com tempo de consulta e o interesse genuíno em ajudar.

Contem um pouco da história de cada um…

O Rui é um empreendedor que nunca se acomoda. Começou duas empresas do zero, três se contarmos com a Fisiofox. Em 2018 fundou a Fox IT, uma empresa de consultoria informática que tem 20 colaboradores à data de hoje. Em 2020 abriu a Foxspeed em Lisboa, uma loja de veículos elétricos que é reconhecida pelas reparações nas trotinetes e bicicletas elétricas. Dois anos depois abre as portas da Fisiofox e promete que não será o último projeto.

Eu sou uma Fisioterapeuta com uma paixão enorme pelo desporto e pelos tratamentos de qualidade. Já trabalhei em grandes entidades desportivas a nível Nacional, entre as quais o Sport Lisboa e Benfica, e fui responsável por uma das principais clínicas de um dos maiores grupos de Medicina Física e Reabilitação em Portugal (OneClinics). Tenho mais de sete anos de experiência nesta área, com um Mestrado em Barcelona pelo meio.

FISIOFOX

Rua Dinastia de Avis lote 19, R/C Esq 2080-191

De segunda a sexta-feira das 8h00 às 20h00 e sábados das 8h00 às 12h00