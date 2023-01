Inês Silva aposta numa nova área e torna-se Consultora de Imagem

Inês D’ Almeida Silva apostou numa área profissional diferente e tornou-se recentemente Consultora de Imagem à procura de felicidade.

Numa perspectiva técnica, a consultora de imagem trabalha essencialmente a valorização pessoal através de técnicas e metodologias específicas direcionadas para a imagem do cliente. Mas podemos até dizer que é mais que isso. É uma profissão que lida diariamente com pessoas. Envolve muita comunicação e permeabilidade porque cada pessoa é única.

Inês Almeida diz que, para ser Consultora de Imagem, “não basta ter somente conhecimentos de moda, é fundamental compreender quem está diante de nós até porque por vezes podemos estar perante questões de auto-estima”.

A jovem de 28 anos explica ao nosso jornal que decidiu apostar nesta área à procura de felicidade.

““”Somos felizes quando fazemos o que nos faz feliz e, honestamente, não precisei de pensar muito, aliás tive duas opções de formações e não hesitei em escolher esta área. Surgiu de uma forma simples e natural. Arrisco a dizer que todas as minhas experiências passadas me levaram a este caminho. É algo que me está intrínseco e simplesmente aliei os meus valores aos meus gostos pessoais. Chegar ao final do dia e saber que fiz alguém sentir-se incrível, é o melhor que me pode acontecer”””, detalha.

Apesar de estarmos longe dos grandes centros urbanos, em Almeirim e na região há oportunidades para desenvolver esta área: “Tal como a permeabilidade ao cliente, também sou permeável ao local. Não existe um local específico para o cliente se dirigir. Aliás, sou eu quem faz a deslocação ao cliente. Se tiver que ir ao outro lado do planeta para transformar alguém na sua melhor versão, eu vou”.

Depois de outras experiências, Inês d’Almeida voltou à estaca zero.

“Começar do zero, isto é, a minha formação base é referente a outra área completamente distinta. O conhecimento desta área era muito superficial e trabalhar a imagem pessoal e profissional de alguém requer muito trabalho diário, requer formação específica”.

Durante a formação, Inês assume que “foi uma emersão profunda do mundo pessoal e da moda, com exemplos práticos. Foi uma formação muito gratificante tanto a nível pessoal como profissional. Pude experienciar situações reais, de clientes reais, de práticas diárias de uma consultora de imagem e tive ainda a oportunidade de fazer parte do desfile dos 30 anos de um dos ícones portugueses da moda, Fátima Lopes”.

Durante o curso, a jovem diz ter aprendido “essencialmente que tenho muito ainda para desenvolver como profissional, como pessoa e isto será sempre um trabalho constante e diário. Trabalhei alguns casos práticos de clientes da minha formadora e adquiri conhecimentos técnicos e específicos relativos ao universo da moda”.

No final desta conversa pode e deve surgir o desejo de contatar Inês d’Almeida para trocar impressões. Desde dúvidas aos serviços que disponibiliza. Neste momento podem consultar a página no Instagram @inessilva_ci, e podem entrar em contacto através da página ou enviar e-mail para geral@inessilvaci.pt.