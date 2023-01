Sílvia Justino começou por fazer part-time numa óptica e acabou por ficar a tempo inteiro, pois precisava de trabalhar e a gostar desta área, que tanto a fascina.

”Ao princípio é sempre difícil, criar uma carteira de clientes, pois não foi uma Óptica que abriu, mas sim, mais uma Óptica, pois já existiam sete, na altura em abri, em 20 julho de 2013, no entanto, com o decorrer do tempo, verifiquei que existia muita falta de informação, sobre doenças oculares, onde demos prioridade a formações intensivas, junto com os nossos parceiros de negócios, para que tivéssemos o máximo de formação possível, para ajudar a população. Passo a passo, se constrói uma casa, demos prioridade à qualidade, a um serviço especializado e a conquistar a confiança dos nossos clientes”, explica o início a empresária.

Na Rua Bernardo Gonçalves, n.º 50 i em Almeirim, pode ter consultas de optometria, venda de lentes e armações, óculos de sol e lentes de contacto, e há um lema seguido pela equipa: “Cada cliente é um amigo. Sem sombra de dúvida e é isso que nos aquece o coração”.

Sílvia sublinha que “com momentos bons e menos bons, vamos dando os nossos passinhos, atravessamos uma pandemia e como se não bastasse, agora a guerra, não vale a pena desanimar, temos que fazer o nosso melhor e viver um dia de cada vez”. Entre os maiores desafios está “atender um cliente mal educado, arrogante e difícil de lidar e no final, sair da nossa loja, satisfeito e ficar um amigo.”

Para o ano novo, Sílvia Justino desejou que acabe “a guerra, que a saúde volte à normalidade, que haja mais oportunidades de emprego, mais poder de compra e que haja mais humildade, compreensão e amor nos corações” e para o Natal pediu: “Saúde, Paz e Amor e algum dinheirinho.”