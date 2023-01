Águas do Ribatejo suspende abastecimento de água em Fazendas de Almeirim

A Águas do Ribatejo vai suspender o abastecimento de água no dia 11 de janeiro, quarta-feira, entre as 08h30 e as 13h30, devido à execução de uma nova conduta, na freguesia de Fazendas de Almeirim.



Os locais afetados são Rua Luis de Camões (entre a Rua José Dionísio e a Estrada de Santo António), Rua Vale dos Fornos e a Estrada de Santo António.



Em comunicado, a Águas do Ribatejo sugere aos consumidores que “providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento” e alerta que “não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento”.

“Só deve consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente”, lê-se na mesma nota.