Almeirim prepara acolhimento de jovens da Jornada Mundial da Juventude

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) é um encontro dos jovens de todo o mundo com o Papa. Apresenta-se como um convite a uma geração determinada em construir um mundo mais justo e solidário. Apesar de ser um evento promovido pela Igreja Católica, a Jornada é aberta a pessoas de todas as confissões religiosas ou até que não tenham qualquer tipo de fé. Em 2023, este encontro irá realizar-se em Portugal entre os dias 1 a 6 de agosto. A cidade de Almeirim tem um papel importante no acolhimento da JMJ Lisboa 2023 e, por isso, já conta com uma equipa de 15 elementos – o COP Almeirim (Comité Organizador Paroquial) – a preparar o evento. Beatriz Lourenço e Inês Figueiredo deixam o apelo à participação de todos os almeirinenses.

Em que medida Almeirim vai participar na Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023?

Ainda que os eventos centrais como a Missa de abertura com o Cardeal Patriarca, a Via Sacra, a Vigília e a Missa de Envio com o Papa tenham lugar em Lisboa, Setúbal e Santarém também serão dioceses de acolhimento, dada a proximidade a Lisboa. Atualmente, já estão inscritos mais de 200 000 peregrinos. Parte deles serão acolhidos em Almeirim e, por isso, a cidade terá um papel muito importante na JMJ Lisboa 2023.

Onde vão ficar instalados os peregrinos?

Os peregrinos ficarão instalados em casas de famílias de acolhimento e em espaços comunitários como escolas, pavilhões, etc, sendo que as famílias serão a prioridade.

Quantas pessoas são esperadas em Almeirim?

O número de peregrinos a serem acolhidos dependerá da nossa capacidade de alojamento, quer a nível dos espaços comunitários como escolas, pavilhões, etc, quer a nível das famílias de acolhimento.

Quantas pessoas são necessárias para ajudar na recepção e nas atividades que aqui se vão desenvolver?

O número de voluntários estará muito dependente do número de peregrinos que Almeirim irá acolher. No total, serão necessários entre 20 a 30 mil voluntários para colaborar na JMJ Lisboa 2023. Para Almeirim, esperamos poder contar com cerca de 200 voluntários.

Como funcionam as candidaturas para ser voluntários? Que tipo de informações são pedidas aos candidatos?

As candidaturas para os voluntários em Almeirim já se encontram abertas desde o passado dia 26 de novembro. Podem ser feitas através do preenchimento de um formulário disponível no QR code abaixo ou preenchendo o formulário em papel disponível na Igreja Paroquial de Almeirim, que deve ser entregue à equipa do COP Almeirim ou ao Pároco. Nesta fase, serão recolhidos dados pessoais sobre os voluntários e também a sua disponibilidade para a semana da Jornada.

Existe algum pré-requisito para se candidatarem?

O único pré-requisito é mesmo ter vontade de ajudar! Em termos de idades, o único requisito é o de ter 15 anos à data da Jornada (jovens nascidos até 31 de julho de 2008) sendo que todos os menores carecem de autorização por escrito do encarregado de educação. Idealmente, o conhecimento da língua inglesa é valorizado, mas não é um fator eliminatório.

E em relação às famílias de acolhimento, já se encontram abertas as inscrições de famílias que pretendam receber peregrinos que venham participar na JMJ em 2023?

Sim, as inscrições abriram no dia 25 de novembro.

Como se podem inscrever as famílias?

As famílias que desejarem acolher jovens peregrinos em suas casas podem inscrever-se online através do QR code abaixo ou preenchendo o formulário em papel disponível na Igreja Paroquial de Almeirim, que também deve ser entregue à equipa do COP Almeirim ou ao Pároco.