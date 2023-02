VMER do Hospital de Santarém registou mais de duas mil saídas em 2022

Em 2022, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Distrital de Santarém (HDS), parte integrante do Serviço de Urgência do Hospital, registou 2.124 saídas, o que corresponde a um aumento de 7,6% face a 2021. O balanço é feito no Dia Europeu do 112, que se assinala este sábado, 11 de fevereiro.

As estatísticas de 2022 revelam que os três principais motivos de acionamento de socorro foram dor torácica, paragem cardiorrespiratória e alteração do estado de consciência.

Os dados indicam ainda que mais de 59,1% das vítimas socorridas tinham mais de 65 anos e cerca de 3,2% tinham idade inferior a 16 anos. 51,2% das situações ocorreram no período da manhã.

Em funções desde 1 de junho de 2004, a VMER do HDS tem uma equipa constituída atualmente por 16 médicos e 17 enfermeiros. Está disponível 24 horas por dia e contribui, diariamente, para a capacidade de resposta do número de emergência nacional 112.

O Dia Europeu do 112 foi criado em 2009 pela Comissão Europeia, pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho da União Europeia, através de uma Convenção Tripartida, e assume como objetivo destacar a importância do 112 enquanto número comum de emergência gratuito, numa União Europeia sem fronteiras internas. Esta data pretende ainda sensibilizar para a importância dos serviços de emergência no dia a dia dos cidadãos.