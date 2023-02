NERSANT dinamiza programa gratuito para fazer crescer novos negócios na região

Os empreendedores com uma ideia de negócio interessados em acelerar a constituição da sua empresa, podem fazê-lo com o apoio técnico da NERSANT. No âmbito do projeto financiado MédioTejo + Empreendedor, a associação vai dinamizar em Torres Novas, a partir de 1 de março, um novo Programa de Aceleração de Ideias de Negócio que visa apoiar e capacitar os empreendedores para a constituição da sua própria empresa.

Esta edição do Programa de Aceleração de Ideias de Negócio decorre entre 01 e 28 de março, com a realização de 8 sessões/workshops, às 3.ª e 5.ª feiras. O programa disponibiliza mentoria individualizada para o desenvolvimento das ideias, bem como preparação das mesmas para apresentação a potenciais financiadores.

Na 1.ª sessão, o workshop abordará as características do empreendedor e os principais desafios com que se debate. Para além disso, foca-se ainda no processo de geração de ideias de negócio, na contextualização das ideias e na identificação da necessidade / problema. A 2.ª sessão tem como objetivo testar e validar as ideias de negócio dos empreendedores participantes, abordando o marketing e a comunicação para startups, a segmentação de clientes, o mercado e a concorrência.

O 3.º workshop do Programa incide sobre a construção do Modelo de Negócio através do Business Model Canvas e a 4.ª sessão abordará o plano financeiro, estrutura de custos e receitas e viabilidade do projeto. Os empreendedores participantes na 5.ª sessão vão analisar a sensibilidade e construção de cenários do seu negócio, testar as hipóteses e estimativas e aprender como tornar o modelo de negócios mais robusto.

No 6.º workshop, os empreendedores serão incitados a elaborar um roadmap de desenvolvimento, com a abordagem às atividades e tarefas da implementação do negócio e ao workflow de funcionamento do negócio.

A 7.ª sessão abordará os temas do PitchDeck e Storytelling, temas essenciais para a preparação das ideias para apresentação pública e a no 8.º e último workshop, as ideias de negócio serão apresentadas publicamente perante um conjunto de potenciais financiadores e perante o ecossistema empreendedor do Médio Tejo.

A participação no programa é gratuita, mas carece de inscrição obrigatória no portal Sítio do Empreendedor, em http://sitiodoempreendedor.nersant.pt/. As inscrições estão abertas até 24 de fevereiro.

De referir que o projeto Médio Tejo + Empreendedor, apoiado pelo CENTRO2020 no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial, visa estimular a cultura empreendedora na região do Médio Tejo, através da disponibilização de um conjunto de iniciativas que promovam a criação de condições para atrair potenciais empreendedores, gerando novas ideias de negócio e novas iniciativas. O projeto baseia-se na utilização de novas metodologias para tornar a região mais empreendedora, com uma maior cultura de desenvolvimento do empreendedorismo, criando pontes entre os diversos intervenientes da comunidade.