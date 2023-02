Muita animação e folia no baile/concerto de Carnaval do Movimento Palco (c/fotos)

A Associação Movimento Palco organizou, na noite de segunda para terça feira de Carnaval, em Fazendas de Almeirim, um baile/concerto de Carnaval, onde foram também premiados os melhores mascarados da noite.

Este evento contou com muita animação e folia, com os concertos a cargo da banda da associação “FiveVox” e os convidados “Los Invictus”, sendo que o encerramento do baile ficou à responsabilidade do Dj Cramalheira.

De entre os muitos foliões mascarados que apareceram no baile, o júri, composto por três elementos da direção da Associação Movimento Palco, premiaram como melhor mascarado infantil a jovem Isa Dias, que se disfarçou de Fada dos Doces e arrecadou como prémio um vale de oferta da TutyGomas. Como melhor mascarado individual foi premiado Nuno Simões, com a sua matrafona “Marine” e que levou para casa um vale do salão de cabeleireiro Fios d’ Ouro. Já o melhor par foi atribuído a Daniela Teodósio e Luís Castro, que ganharam um jantar no restaurante O Pinheiro. Por fim, Rita Rocha, Anabela Felício, Inês Moço e Cláudia Lopes, que levaram um vale de refeições Take Away no supermercado Casal dos Morangos, como prémio para o melhor grupo. As quatro categorias premiadas ganharam, também, vales de compras na Star Shop.

No final, a organização do evento não escondeu a satisfação e à questão sobre a repetição do evento, a resposta foi peremptória: “este correu dentro das nossas expectativas e não temos dúvidas que, nestes ou noutros moldes, limando uma aresta aqui e outra ali, será para repetir”.

Quanto aos prémios “gostaríamos de ter premiado também outros mascarados pela originalidade das fantasias, mas…para o ano há mais!”, conclui.