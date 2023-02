Gilmário Vemba apresenta ‘Temas’ em Almeirim

Gilmário Vemba vem pela primeira vez a Almeirim e vai apresentar o seu mais recente espetáculo de stand-up comedy ‘Temas’. O evento tem data marcada para o próximo dia 3 de Março, no Cine Teatro de Almeirim.

‘Temas’ é um espetáculo que decorre ao longo do ano e apresenta-se com um tema e um show diferente. Família, guerra, supermercados, heróis, invasões alien e tantos mais, são só algumas das coisas iremos puder ouvir neste novo espetáculo.

Gilmário Vemba é um humorista e ator angolano com participações em vários programas humorísticos, como ‘Roast: Castelo Branco’ ou ‘Roast: Ljubomir’. O humorista ficou conhecido do público português com a sua participação no ‘TaskMaster’, da RTP1, programa conduzido por Vasco Palmeirim e Nuno Mark.

Para além das participações em televisão, Gilmário Vemba também está nas manhãs da Rádio Comercial, onde tem uma rubrica diária, durante ‘As Manhãs da Comercial’. Em ‘Responder à Letra’, o humorista analisa a letras das canções.