Obras suspendem abastecimento de água em Almeirim

As ruas Fernanda de Sousa Gomes e José Maria Gomes, nas traseiras da Escola Canto do Jardim, vão ficar com o abastecimento de água suspenso, entre as 9h00 e as 12h00, da próxima segunda-feira, dia 27 de fevereiro, em Almeirim.

Segundo a Águas do Ribatejo (AR), irão ser efetuados no “sistema de abastecimento de água”, por isso a empresa pede aos consumidores que “providenciem reservas para os consumos de água inadiáveis durante o período de falhas no abastecimento”.

A AR alerta ainda que “não é aconselhável o consumo e a utilização da água imediatamente após a reposição do abastecimento”, adiantando que os consumidores só devem “consumir depois de retomada a normalidade no abastecimento, quando a água se apresentar transparente”.