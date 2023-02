PSD visita concelho e aponta dedo

Os deputados do PSD, eleitos pelo círculo de Santarém, visitaram o concelho de Almeirim no passado dia 30 de janeiro.

A visita começou no Centro de Saúde de Almeirim e logo aí foi feito “um diagnóstico positivo do nosso trabalho, mas infelizmente, é um diagnóstico negativo daquilo que foi a realidade com que nos deparámos, a infeliz constatação de que, ao contrário do que acontece no resto do país, da mesma forma aqui também existe falta de médicos, mas no resto do país não há médicos com disponibilidade para esses locais, enquanto aqui há vontade de médicos de virem para cá mas infelizmente os concursos de médicos não foram abertos, e, portanto, existe aqui uma lacuna muito grave na área da saúde”, destaca o deputado João Moura.

A visita seguiu depois para a Adega Cooperativa de Almeirim e “percebemos que tem havido uma falta sistemática de apoio do Ministério, há um desacreditar muito grande daquilo que são as forças vivas do Ministério da Agricultura e que nós esperemos que, dentro de um curto espaço de tempo, possam haver alterações a esse nível, porque tem de haver, de facto, um refrescar muito grande naquilo que são os serviços do Ministério da Agricultura ao nível das suas culpas, da sua chefia, nomeadamente da sua Ministra da Agricultura”, disse o social democrata.

Na vala, os deputados fizeram ainda uma paragem e para apontar o dedo à Câmara: “Qualquer um dos cidadãos do PSD que nos acompanhou nesta visita, que se colocou no papel de Autarca, no papel de Presidente da Câmara, disse, no seu primeiro instinto, que “Se eu fosse Presidente de Câmara há muito que isto já não estava assim”. Portanto, aquele apelo que fazemos diretamente ao Sr. Presidente da Câmara de Almeirim, na defesa das suas populações, da sua gente”.

Para breve, será também apresentado um colóquio, em Fazendas de Almeirim, sobre Agricultura e no dia 4 de fevereiro, a concelhia, apresentou as contas de 2022.