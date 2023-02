Portugal pode sonhar com algo inédito na Liga dos Campeões

A edição 2022-2023 da Liga dos Campeões conta pela segunda vez na história com dois emblemas lusos nos oitavos de final da competição, depois da época 2016-2017, também com Benfica e FC Porto a serem os representantes nacionais.

Contudo, ambos acabaram eliminados naquela eliminatória.

O Benfica foi então afastado pelo Borussia de Dortmund depois de ter vencido 1-0 em casa e de ser goleado na Alemanha por 4-0. Por sua vez, tal como este ano, o Porto competia com um conjunto italiano. Depois do 0-0 no Dragão, os azuis e brancos disseram adeus no estádio da Juventus (2-1).



Em 2022-2023, algo inédito poderá suceder: Portugal pode ter dois representantes pela primeira vez nos quartos de final da mítica Champions League. E na verdade, os portugueses podem acreditar.

A meio desta eliminatória, o Benfica foi à Bélgica derrotar o Club Brugge por duas bolas sem resposta. A 7 de março, as Águias terão a vantagem de receber o jogo da segunda mão no Estádio da Luz com uma vantagem confortável.

Mais complicada está a situação do FC Porto, no entanto, deixou claro na primeira mão em Itália que pode legitimamente sonhar com a passagem. Depois da derrota pela margem mínima na casa do Inter de Milão, os Dragões também terão a

vantagem de receber a partida da segunda mão no Dragão, a 14 de março.



Segundo a melhor casa de apostas da Sportytrader, o Benfica é claramente favorito a vencer na segunda mão, ao passo que o FC Porto deverá dar tudo num jogo que se prevê bastante equilibrado, de acordo com as odds oferecidas pelo triunfo azul e branco.