Diogo Carapinha apresenta ‘Viagem’ no Cine-Teatro da Chamusca

Diogo Carapinha apresenta o seu espetáculo ‘Viagem’, no dia 15 de abril, pelas 21h00, no Cine-Teatro da Chamusca. Como o nome indica, o espetáculo viagem de Diogo Carapinha, é isso mesmo, uma autêntica viagem musical!

Intitula-se de viagem, porque é isso que tem sido a carreira do artista desde que se deu a conhecer musicalmente. Diogo, residente em Fazendas de Almeirim, é enfermeiro de profissão, mas é na música que encontra a sua plenitude. Iniciou-se no fado, onde foi vencedor do FestFado, concurso para jovens fadistas de onde resultou o seu primeiro trabalho discográfico “Estórias”.

Hoje o seu repertório é uma autêntica viagem, um espetáculo para todos os palcos, marcando uma transição no estilo musical do artista, do fado para as baladas, o pop, o rock e os originais já lançados em todas as plataformas digitais!

Esta viagem, tornou-se ainda mais completa com a recente participação do Diogo Carapinha no programa televisivo The Voice, onde mostrou a sua capacidade de criação e versatilidade, valores esses muito comentados pela produção e pelo público!

Este é um projeto que promete fazer viajar no tempo através da recriação de temas que foram verdadeiros hits, nacionais e internacionais, passando pelos originais já lançados em todas as plataformas digitais!

Os bilhetes podem ser adquiridos através da ticketline, por mensagem privada nas redes sociais do Diogo ou para o nº 933384273.