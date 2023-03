Daniel Bragança já treina com bola

Daniel Bragança já recebeu luz verde dos responsáveis clínicos para se treinar no relvado, embora de forma individualizada, anuncia o Jornal A BOLA.

Bragança trabalha sozinho e exercícios com bola, num sinal claro que o pior já passou e que o desejado regresso à competição está cada vez mais próximo, detalha o diário.

No início de julho, ainda o Sporting estava a dar os primeiros pontapés na nova temporada, o azar bateu-lhe à porta. Num jogo com o Estoril, na Academia, o médio contraiu lesão grave (entorse traumática no joelho direito com lesão do ligamento cruzado anterior) que o atirou para a mesa de operações e para longo processo de recuperação.