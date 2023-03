Sopa da Pedra, Caralhotas e Vinho de Almeirim apresentam-se na BTL

Os produtos tradicionais de Almeirim estiveram em evidência no stand do Município de Almeirim, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), que decorreu entre os dias 1 e 5 de março, na FIL, em Lisboa.

O stand da Câmara Municipal de Almeirim, na maior feira de turismo do País, deu a conhecer aos milhares de visitantes deste certame o Arroz Doce, a Sopa da Pedra, as Caralhotas, os enchidos e os vinhos do concelho de Almeirim. O evento foi também aproveitado para promover o próximo Festival da Sopa da Pedra que se realiza entre os dias 30 de agosto e 3 de setembro, no Parque da Tílias, junto à zona da restauração da cidade.

Pelo espaço almeirinense, a gastronomia e o vinho estiveram em plano de destaque, bem como degustações proporcionadas pela Confraria Gastronómica de Almeirim, Adega Cooperativa de Almeirim e Associação Cultural e Etnográficas Gentes de Almeirim.

Para além dos produtos regionais, o turismo também se apresentou ao público, dando a conhecer os melhores destinos do concelho.

A Câmara Municipal de Almeirim participou na BTL, em conjunto com a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e contou com a colaboração da MOV- Almeirim, Confraria Gastronómica de Almeirim e Associação Gentes de Almeirim.