Atletismo dos 20kms de Almeirim vence campeonatos de inverno de Santarém

A secção de Atletismo dos 20kms de Almeirim venceu coletivamente em femininos nos Campeonatos de Santarém de Inverno e PC, que decorreram nos dias 4 e 5 de março, nas pistas de Almeirim e de Alpiarça.

A equipa de Almeirim, da Associação 20 km de Almeirim, fez-se representar por 25 atletas (14 atletas no feminino e 11 no masculino).

Coletivamente a equipa almeirinense venceu no feminino com 95 pontos, somando mais 23, que a vice-campeã União Futebol Comércio e Indústria de Tomar (72 pontos) e 44 que a Casa do Povo de Alcanena (51 pontos), equipa que fechou o pódio. Já nos homens quem venceu foi a União Futebol Comércio e Indústria de Tomar (77 pontos), ficando reservado o titulo de vice-campeões regionais para a Associação 20 km de Almeirim (68.5 pontos) e novamente o terceiro lugar para a Casa do Povo de Alcanena (51 pontos).

Individualmente os destaques vão para os lugares de pódio:

Campeões Regionais

400 m masculinos – João Teixeira 53.60 seg (empatado com Pedro Tavares do CLAC do Entroncamento)

Salto com vara masculino – João Apolinário 3.60 m

Salto em altura feminino – Lara Lopes 1.38 m

Lançamento do peso feminino – Rita Paciência 9.43 m

60 m barreiras feminino – Edmara Chete 9.86 seg

Lançamento do peso masculino – Daniel Leandro 11.19 m

Vice-campeão regional

Salto com vara masculino – Guilherme Cavaleiro 3.30 m

800 m feminino – Lara Ribeiro 2:32.62

3000 m masculino – David Alfaiate 10:00.76

Salto com vara feminino – Tatiana Gonçalves 2.20 m

Salto em altura masculino – Rafael Ferreira 1.71 m

Terceiros lugares

400m femininos – Edmara Chete 61.25 seg

Lançamento do peso feminino – Ana Carolina Santos 8.17 m

3000 m marcha – Ana Carolina Santos 28:17,15



Equipa Feminina

Ana Carolina Santos

Angelina Mendes

Mariana Pinheiro

Maria Beatriz Duarte

Tatiana Gonçalves

Sofia Gonçalves

Rita Paciência

Lara Lopes

Inês Matias

Maria João Santos

Lara Ribeiro

Edmara Chete

Provas extra sub 16

Leonor Farinha

Sol Soares

Equipa Masculina

Tomás Venâncio

João Teixeira

Rafael Xavier

João Apolinário

Guilherme Cavaleiro

Rafael Ferreira

Francisco Apolinário

Rodrigo Silva

Daniel Leandro

David Alfaiate

Tiago Andrónico