Sumol+Compal recruta 100 pessoas

A Multitempo by Jobandtalent volta a realizar Open Days de recrutamento para o seu cliente, Sumol+Compal (S+C), com o objetivo de preencher mais de 100 vagas em vários departamentos desta empresa. As iniciativas de recrutamento acontecerão nos dias 23 e 30 deste mês durante o período da manhã, nas instalações da S+C, em Almeirim e Pombal, respetivamente.

Durante os dois dias, os candidatos terão a oportunidade de conhecer as instalações da empresa S+C, as características do processo produtivo e os detalhes das vagas disponíveis in loco através de um acompanhamento personalizado dos especialistas em recrutamento da Multitempo by Jobandtalent.

As mais de 100 vagas disponíveis são para várias funções, nomeadamente: Operador de Armazém, Operador de Produção, Operador de Manutenção, Motorista de Pesados Articulados e Analista de Qualidade Alimentar. Os requisitos variam consoante cada função, valorizando-se a experiência profissional nas áreas indicadas, a disponibilidade para trabalhar em regime de turnos, meio de transporte próprio e escolaridade mínima ao nível do 9º ano.

Sara Leite Santos, HR Business Partner de Operações da S+C, refere que “este tipo de eventos permite um contacto próximo com a comunidade local, possibilitando a divulgação das ofertas de emprego disponíveis, bem como a aproximação dos candidatos à operação da nossa empresa, reforçando a oportunidade de integrar uma das empresas mais importantes no setor”.

As inscrições para a participação nos Open Days são obrigatórias e devem ser feitas através do formulário online disponível em: bit.ly/426zb1k

Informações úteis:

Open Day em Almeirim