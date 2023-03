Conselho Disciplina abre processo ao Footkart

O Footkart terá, alegadamente, utilizado de forma irregular jogadores na equipa de iniciados, no campeonato distrital da Associação de Futebol de Santarém.



Numa nota, o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém informa que mandou instaurar um processo de averiguações nos jogos da equipa B do Footkart, nomeadamente a 4 março com o Atalaiense e no dia 11 em Alferrarede.