Jogo grande em Fazendas de Almeirim. Direção faz apelo e treinador antecipa jogo

No próximo domingo, 2 de abril, há jogo grande em Fazendas de Almeirim, com o Fazendense a receber o Amiense no Campeonato Distrital da Associação de Futebol de Santarém. O jogo começa às 16h00.

O treinador Zé Miguel diz que os jogadores do Fazendense “têm feito uma época a todos os níveis incrível, em que temos sabido manter o Foco, o Equilíbrio e a Humildade, o que nos permite manter o sonho bem vivo nesta fase final da época onde tudo se irá decidir. Este clube, estes Jogadores, merecem no próximo domingo sentir a presença, o carinho e o apoio de todos os sócios e simpatizantes da AD Fazendense, neste jogo tão importante da nossa caminhada. Venham, precisamos de cada um de vocês, para tornar este sonho cada vez mais possível!”

Entretanto a direção do Fazendense apela também que todos os sócios e adeptos marquem presença e com adereços amarelos e pretos.

Nesta fase faltam seis jornadas e há três candidatos para o lugar mais alto do pódio, desde logo com vantagem (curta) por parte do União de Tomar, que soma 55 pontos, mais um do que o Fazendense, segundo classificado, e mais dois do que o terceiro, o Amiense.