Folar do concelho entre os melhores de Portugal

No passado dia 18 de março, no Mercado Municipal D Pedro V, em Coimbra, realizou-se IX Concurso ACIP – “O Melhor Folar e Pão de Ló de Portugal”, e a Padaria Fazendense de Manuel Bento Maurício com Paulo Chagas ao leme conseguiu ficar em sétimo lugar por entre 146 participantes.

Esteve concurso tinha como principal objetivo estimular a melhoria da qualidade do Folar e do Pão de Ló, pretendendo-se com a presente iniciativa, dignificar e dinamizar o Setor da Panificação e da Pastelaria. Puderam concorrer todos os fabricantes de Folar e de Pão de Ló, com a sua unidade de produção licenciada e os participantes apresentaram um produto a concurso em cada uma das categorias.