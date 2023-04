Pedro Ribeiro condecorado pelo Ministro da Administração Interna

O Presidente da Câmara Municipal de Almeirim foi condecorado, esta terça-feira, pelo Ministro da Administração Interna, na cerimónia de comemoração do 16.º aniversário da ANEPC – Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a medalha de Mérito de Protecção e Socorro, com grau ouro.

“Admito a minha surpresa pela condecoração, que desconhecia existir. Fico no entanto muito feliz pelo reconhecimento, que é resultado de um trabalho feito em parceria com o MAI e com a ANEPC, desde 2009, quando ainda era vereador e que permitiu ter no nosso concelho a maior concentração de meios de proteção e socorro de Portugal”, começou por dizer Pedro Ribeiro.



“Quero nos pessoas no Sr. Ministro José Luís Carneiro, da Sra. Secretária de Estado Patrícia Gaspar e do S.r Presidente da ANEPC General Duarte Costa agradecer este momento que me encheu de orgulho. Quero ainda partilhar esta medalha com quem comigo trabalhou neste projetos desde os técnicos aos membros dos vários executivos. Nada se faz sozinho”, conclui o autarca.

A Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, compreende os graus Ouro, Prata e Cobre e cada grau três distintivos, nas cores azul, laranja e branco. O laranja distingue atos de prestimosa colaboração com as autoridades na direção e coordenação dos recursos afetos a ações de proteção e socorro.”