Sopa da Pedra vence Prémio Cinco Estrelas

O Prémio Cinco Estrelas Regiões acaba de anunciar os vencedores da sua 6ª edição. Com o objetivo de avaliar e reconhecer o que de melhor se faz de Norte a Sul de Portugal, o galardão premeia ícones regionais, como praias, aldeias e vilas, monumentos ou cozinha tradicional, além de avaliar marcas regionais e premiar as que se distinguem pela sua qualidade. Este ano a região centro arrecadou 80 prémios, entre os distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria, Santarém e Viseu.

Ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, em que a gastronomia tem sido rainha, as paisagens portuguesas estiveram em grande destaque, com cerca de 40 vencedores, entre Praias, Serras e Montanhas, Reservas, Paisagens e Barragens e Aldeias e Vilas. Seguem-se as delícias gastronómicas com a Doçaria Regional e a Cozinha Tradicional, o Artesanato, os Monumentos, os Museus e as Festas, Feiras e Romarias.

Para chegar às marcas vencedoras, estiveram envolvidos 436.000 consumidores, que avaliaram mais de 900 marcas, através da metodologia do Prémio Cinco Estrelas. Destas, apenas 116 conseguiram provar a sua excelência e conquistar o Prémio, sendo 41 do centro do país.

Vencedores do Prémio Cinco Estrelas Regiões no distrito de Santarém:

Aldeias e Vilas: Aldeia de Dornes

Cozinha tradicional: Sopa da Pedra

Festas, Feiras e Romarias: Feira Nacional do Cavalo

Praias: Praia Fluvial de Ortiga

Reservas / Paisagens / Barragens: Barragem Castelo de Bode

Clínicas Médicas: Clinifátima

Restaurantes – Cozinha Tradicional: O Picadeiro

Serviços Óticos: Ópticas Lince

Pastelaria e Doçaria Regional: Pastelaria Bijou

Centro de Estágios Desportivos: Rio Maior Sports Centre