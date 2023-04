Almeirim vai requalificar o campo de mini basquebol que existe no Parque da Zona Norte e passar a integrar o projeto “3×3 BASKETART” que é uma medida desenvolvida pela Federação Portuguesa de Basquetebol no quadro do seu Programa Nacional de Promoção da modalidade.

A federação pretende procura desafiar todos os Municípios do País a constituir-se como parceiros da FPB na promoção de estilos de vida saudáveis dos seus habitantes através da prática informal do basquetebol 3×3, que começa a afirmar-se como uma categoria de excelência no quadro da FIBA.