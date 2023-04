O Footkart em grande no primeiro dia do Santarém Cup 2023: Quatro jogos e quatro vitórias.



No primeiro dia do Santarém Cup 2023 o Footkart, a participar nos quatro escalões do torneio, realizou quatro jogos e conseguiu vencer e convencer nos quatro.

As equipas de Sub-8, Sub-10, Sub-11 e Sub-13 hoje continuam a sua participação no torneio com muitos jogos durante todo o dia.