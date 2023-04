O Footkart continua com um saldo muito positivo no final do 2.º dia do Santarém Cup, que decorre em Santarém.



Esta quinta-feira, as quatro equipas do Footkart realizaram nove jogos e conseguiram vencer seis deles. Tendo perdido apenas com três históricos do panorama nacional: Sporting, Benfica e Alverca.



Esta sexta-feira, os jogos continuam no terceiro dia do Santarém Cup.