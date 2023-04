O União FC de Almeirim venceu, hoje, no Chã das Padeiras, o União Desportivo de Santarém por cinco a zero e está na final da Taça do Ribatejo.

A equipa de Almeirim entrou no jogo com muita atitude e vontade de estar presente na final pelo que ao intervalo já vencia por três a zero.



Jogo bem jogado pelo União FC de Almeirim que materializou o seu futebol em golos e consegue assim alcançar um dos grandes objetivos da época.