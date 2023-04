Concurso Vinhos do Tejo reuniu 220 amostras em prova. Vencedores anunciados no dia 3 de junho

A Comissão Vitivinícola Regional do Tejo (CVR Tejo) promoveu mais uma edição do Concurso Vinhos do Tejo, voltando este ano a realizar-se no local onde nasceu. A XIII edição desta competição teve lugar na terça e quarta-feira, dias 11 e 12 de abril de 2023, no Auditório da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, e destacou-se pelo facto de ter tido o maior número de amostras de sempre.

Avaliados em prova cega por um eclético painel de jurados foram 220 as referências a concurso. Os vinhos vencedores vão ser anunciados no dia 03 de junho, durante a Gala Vinhos do Tejo 2023, que este ano vai ter lugar na ODE Winery, em Vila Chã de Ourique, Cartaxo.

Concurso Vinhos do Tejo 2023

Os produtores da região têm respondido de forma bastante positiva à dinâmica de promoção dos Vinhos do Tejo, levada a cabo pela Comissão Vitivinícola, nas iniciativas que promove ou apoio, quer em Portugal, quer nos mercados externos. Dentro de portas, um dos exemplos é precisamente a crescente adesão ao Concurso Vinhos do Tejo, que este ano recebeu 220 amostras, refletindo um aumento de quase 33% face à edição anterior, que contou com 166 vinhos em prova. Em comum, têm o selo de garantia de qualidade da CVR Tejo, afirmando-se como vinhos com Denominação de Origem Controlada – DOC do Tejo – ou Indicação Geográfica – IG Tejo, e o facto de terem produções acima das 1500 garrafas, podendo chegar com alguma visibilidade ao mercado.

Participaram como jurados 39 provadores, entre enólogos, jornalistas, bloggers, críticos e profissionais do setor. Este ano, o Concurso Vinhos do Tejo contou com dois membros internacionais: o reputado crítico de vinhos inglês Charles Metcalfe – com uma forte ligação ao nosso país, onde tem residência, e aos Vinhos do Tejo, como consultor há vários anos – e a wine advisor polaca Izabela Kaminska – a residir na região do Vinhos do Tejo desde 2022. As provas aconteceram, às cegas, durante a manhã, sendo que houve um programa paralelo, de modo que os jurados pudessem ter um contacto mais direto com alguns players da região. Visitaram os produtores Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, e Quinta da Ribeirinha, em Santarém, ambos com valências de enoturismo. Em Alpiarça, tiveram ainda oportunidade de visitar a Casa dos Patudos, junto ao local onde decorreu o Concurso, e de almoçar no restaurante Cavalo do Sorraia.

Gala Vinhos do Tejo 2023

Os vinhos premiados na XIII edição do Concurso Vinhos do Tejo vão ser anunciados na Gala Vinhos do Tejo 2023, com data marcada para sábado, dia 03 de junho de 2023, às 18h30. Para a edição deste ano, a organização, a cargo da Comissão Vitivinícola Regional do Tejo e da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, elegeu o espaço de enoturismo de um dos mais recentes produtores de vinhos da região, a ODE Winery, em Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo.

Para além dos resultados do Concurso, vão ser anunciados os Prémios Vinhos do Tejo – galardoando os agentes económicos inscritos na CVR Tejo nas categorias de Sustentabilidade, Empresa Dinamismo, Empresa Excelência, Enólogo do Ano e Prémio Carreira –, os vencedores do Tejo Anima – nas categorias alojamento, animação turística e tradições – e do 2.º Concurso de Fotografia Vinhos do Tejo –, que este ano recebeu 32 participações.

A Gala Vinhos do Tejo 2023 destina-se na sua maioria a convidados, entre produtores e envolvidos nas diferentes iniciativas premiadas, mas há também alguns lugares, em número limitado, para quem se queira inscrever. O valor é de €45,00 e inclui a participação na cerimónia de entrega de prémios, o cocktail, o jantar e animação com DJ, no final da noite. As inscrições devem ser feitas até ao dia 19 de maio, junto da Confraria Enófila de Nossa Senhora do Tejo, através do número telemóvel 919 544 548 ou do e-mail confraria.enofila.tejo@gmail.com.