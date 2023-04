Candidatura de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém a Cidade do Vinho 2024 já foi entregue

Os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, decidiram apresentar uma candidatura conjunta à Cidade do Vinho 2024, tendo a mesma sido entregue à AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho, no dia 21 de abril.

Esta candidatura, dos quatro Municípios, visa contribuir para valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns da cultura da vinha e do vinho, e de todas as suas influências na sociedade, paisagem, economia, gastronomia, património, e outras, de forma que possam proporcionar um melhor conhecimento do território, da história de todos, e de cada um dos Municípios do Ribatejo e da Região Vitivinícola do Tejo.

Tem ainda o objetivo de contribuir para a valorização do território vinhateiro, o desenvolvimento económico, social e cultural, o aprofundamento da cooperação e o reforço do posicionamento geoestratégico da região.

A Cidade do Vinho 2024 pretende promover a realização de um conjunto de iniciativas, eventos e ações, locais e regionais, ligadas ao vinho, com visibilidade nacional e internacional, mobilizando a sociedade civil, empresarial e cultural, bem como toda a comunidade da região, através de um envolvimento e participação ativa, com vista a reforçar, e consolidar, o território vitivinícola e a produção da vinha e do vinho do Tejo.

Tendo em conta o relevante papel dos agentes que desenvolvem negócios, projetos e atividades em torno do cluster da vinha e do vinho, a participação de todos constituirá uma mais-valia para o sucesso da candidatura.

Estamos certos de que esta candidatura impulsionará o reconhecimento dos ativos conciliadores gerais, mas também ativos diferenciadores particulares dos Municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém.

A Eleição da Cidade do Vinho 2024 será realizada em Sessão Intermunicipal Extraordinário, no dia 30 de abril, em Sabrosa, pertencente à CIM Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023, no âmbito dos eventos inseridos nas Comemorações Oficiais do 16º Aniversário da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho, pelos que teremos de aguardar até lá, para sabermos se seremos a Cidade do Vinho 2024.