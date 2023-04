Crianças visitam ETAR de Paço dos Negros

Cinquenta alunos do 1º ciclo de Fazendas de Almeirim e Paço dos Negros, no concelho de Almeirim, visitaram na quinta-feira, 20 de abril, a Estação de Tratamento de Águas Residuais ETAR que trata os efluentes que produzem em casa e nas escolas.

As crianças fizeram o trabalho de casa e mostraram estar preparados para aprofundar o estudo do Ciclo Urbano da Água onde nada se perde, mas tudo se transforma.

Surpresa foi ver a água transparente na linha de descarga após os tratamentos primário e secundário da água suja, castanha que viram minutos antes.

“Esta água está tão limpinha que os peixes do rio Tejo irão adorar”, explica Simão, um dos alunos mais interventivo na troca de conhecimentos.

Mais atrás, num segundo grupo, estudantes e professoras ficaram admirados com a quantidade e diversidade de lixo que ainda chega à ETAR.

São panos, cotonetes, lâminas de barbear, toalhetes e cabelos que são separados logo na linha de entrada da ETAR e colocados num contentor de Resíduos Sólidos Urbanos.

“Colocar estas coisas na sanita e nos ralos lá em casa é um grande erro”, adverte a Professora Fátima, enquanto regista as imagens recolhidas para trabalhar em sala de aula.

“A Sanita não é Caixote do Lixo”, reforça Célia Leandro, técnica responsável pela ETAR e guia da visita.

Nem de propósito, ali ao lado, o operador António limpa uma bomba gigante debilitada pela carga de resíduos indevidos que se acumulou à sua volta. Depois de limpa a bomba brilha e volta a ser colocada num tanque gigante para fazer o seu trabalho na perfeição. Luz verde para a continuação do tratamento do esgoto com sucesso.

A manutenção e conservação da ETAR é fundamental para o seu bom funcionamento mas tudo começa em casa, na escola e nos locais de trabalho.

A ÁGUAS DO RIBATEJO continua a caminhada pela sensibilização convidando as escolas e as comunidades a visitarem diferentes modelos num universo de meia centena de estações de tratamento de águas residuais que cuidam do saneamento nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca. Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas.

As ETAR dão um enorme contributo para a sustentabilidade dos ecossistemas e valorização das linhas de água.

Basta observar os rios que nos unem e recordar como estavam antes do investimento de mais de 100 Milhões de Euros no saneamento desta região.