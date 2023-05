Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém eleitas Cidade do Vinho 2024

Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém foram eleitas Cidade do Vinho 2024. A decisão foi conhecida hoje em sessão Extraordinária da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho, este domingo, dia 30 de abril, em Sabrosa.

Segundo os municípios da região, o objetivo desta iniciativa “visa contribuir para valorizar a riqueza, a diversidade e as características comuns da cultura da vinha e do vinho, e de todas as suas influências na sociedade, paisagem, economia, gastronomia, património, e outras, de forma que possam proporcionar um melhor conhecimento do território, da história de todos, e de cada um dos Municípios do Ribatejo e da Região Vitivinícola do Tejo”.

“Tem ainda o objetivo de contribuir para a valorização do território vinhateiro, o desenvolvimento económico, social e cultural, o aprofundamento da cooperação e o reforço do posicionamento geoestratégico da região”, adiantam.

A Cidade do Vinho 2024 vai promover a realização de um conjunto de iniciativas, eventos e ações, locais e regionais, ligadas ao vinho, com visibilidade nacional e internacional, mobilizando a sociedade civil, empresarial e cultural, bem como toda a comunidade da região, através de um envolvimento e participação ativa, com vista a reforçar, e consolidar, o território vitivinícola e a produção da vinha e do vinho do Tejo.

A Eleição da Cidade do Vinho 2024 foi realizada em Sessão Extraordinária da AMPV, em Sabrosa, pertencente à CIM Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023, no âmbito dos eventos inseridos nas Comemorações Oficiais do 16º Aniversário da Associação dos Municípios Portugueses do Vinho.