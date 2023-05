O Fazendense perdeu por 0-1 na receção ao Ferreira do Zêzere, este domingo, 30 de Abril, no Complexo Desportivo Prof. José Sousa Gomes.

O único golo do jogo, a contar para a 28ª jornada do campeonato distrital, foi marcado por Esteven Brito.

Com esta derrota, o Fazendense vê assim as contas do título a complicarem-se, pois o Amiense venceu e ficou em igualdade de pontos com o União de Tomar, que também perdeu nesta jornada.

No próximo jogo, o Fazendense desloca-se ao terreno do Ouriense.