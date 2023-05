José Rodrigues: Arrasa vezes 3

José Miguel Rodrigues, tenista dos 20 kms de Almeirim, foi o grande destaque do AT Leiria com a conquista de três títulos na prova regional de sub-18.



José Rodrigues venceu em singulares Masculinos, pares Masculinos ao lado de Martim Salvador também da Associação 20km Almeirim e Pares Mistos ao lado de Bárbara Brito do Clube de Ténis das Caldas da Rainha.



Também classificação de mérito nos singulares para Martim Salvador (vice-campeão regional de singulares e vencedor nos pares) e participações muito interessantes de André Martins, Francisco Garrido e Joana Caetano.



“Obrigado a todos pela entrega e dedicação. Só quem vive por dentro a modalidade percebe o valor que todos vocês têm, independentemente dos resultados”, escreve o clube nas redes sociais.