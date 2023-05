Fisioterapeuta do União de Almeirim recebe cartão branco

Diogo Jerónimo, fisioterapeuta do União Futebol Clube de Almeirim, viu-lhe ser atribuído o cartão branco no jogo entre o AD Pasteis Bola e o União de Almeirim, no dia 21 de dezembro de 2022, em partida a contar para o Campeonato Nacional Sub-19 feminino.

De acordo com o relatório do jogo, no decorrer da partida, o massagista do AD Pasteis estava a auxiliar uma atleta da sua equipa, tendo o fisioterapeuta do União de Almeirim se apercebido, que outra atleta da equipa adversária, também precisava de auxílio e de imediato se prontificou a ajudar. O comportamento do técnico acabou por ser destacado e recebeu o cartão branco.

A entrega oficial deste reconhecimento ocorreu na tarde deste sábado, dia 6 de maio, no Estádio Municipal de Almeirim, antes da partida entre o União de Almeirim e o Vasco da Gama, a contar para 1ª jornada da serie sul, da 2ª fase do campeonato.

O prémio foi entregue por Jorge Maia, presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém, e Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim.