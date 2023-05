Quatro atletas de Almeirim presentes no Campeonato Nacional de Karaté

O Centro de Karaté Amicale de Almeirim, que tem dois Dojos, em Fazendas de Almeirim e em Benfica do Ribatejo, estará presente no Campeonato Nacional de Karaté da Federação Nacional de Karaté Portugal, com quatro atletas.

Carlota Baptista – Kata Infantil Feminino, Duarte Jordão – Kata Infantil Masculino, Miguel Baptista – Kumite Masculino – 37 Kg e João Matias Pedro – Kumite Masculino – 44 kg são os atletas que irão representar o Centro de Karaté Amicale de Almeirim, no Campeonato Nacional que se realiza nos dias 6 e 7 de maio, em Paços de Ferreira

Esta é a maior competição da modalidade nestas categorias e só mesmo os melhores são apurados nos vários campeonatos regionais. Os quatro atletas do clube apuraram-se no Regional Centro Sul, em Póvoa de Santa Iria, no passado dia 22 de abril.

O Centro de Karaté Amicale de Almeirim tem o mestre David Dias, como treinador em Fazendas de Almeirim e em Benfica do Ribatejo, o treinador é o Mestre Paulo Sérgio Jordão. O centro tem cerca de um ano e meio de já participou em vários campeonatos nacionais e arrecadando sempre medalhas.