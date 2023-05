’50 anos’, por Teresa Aranha

No passado dia 19 de abril, o Partido Socialista celebrou 50 anos de existência! O meio século de vida do partido político que foi fundamental para a transição de Portugal para a democracia após a Revolução do 25 de Abril de 1974, é algo do qual nos devemos orgulhar e celebrar!

Foi durante a governação do Partido Socialista, que foram implementadas as grandes reformas sociais e económicas no nosso país, sendo destas, como bem sabemos, o maior exemplo, a criação do Sistema Nacional de Saúde. Também mais recentemente, foram implementadas pelo Partido Socialista reformas mais progressistas, tais como a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo e várias medidas de igualdade de género! Claro que, ao longo de meio século de vida, existem pressões, divisões, instabilidades e desafios, que são sempre enfrentados com muita força, garra e sempre em prol de uma sociedade melhor!

Li há poucos dias um excerto de um livro que me chamou a atenção e me fez ficar alerta, que referia: “….quanto ao bizarro regime do doutor Salazar, um dos seus aspetos mais característicos era a assombrosa capacidade desmobilizadora, ao ter conseguido que o povo interiorizasse o medo e o terror como algo natural…”! O Partido Socialista contribuiu muito, para que o medo e o terror que foram durante décadas interiorizados, fossem aniquilados e substituídos pela liberdade, pela paz, pelo desenvolvimento e pelo progresso!

Como bem sabemos, muito há a fazer pelo país, pelas pessoas, pela economia, pela saúde, pela segurança, pela educação, pela justiça, pelos transportes, e por tantas outras áreas, mas é para isso que trabalhamos diariamente!

Teresa Aranha – PS Almeirim