Daniel Bragança renova com o Sporting CP em dia de aniversário

Daniel Bragança renovou contrato com o Sporting Clube de Portugal até 2027, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. O anúncio oficial foi efetuado pelo clube no dia em que o médio criativo comemora 24 anos.

No Sporting CP desde 2007/2008, integrando a equipa principal desde 2020/2021 no seguimento de empréstimos a SC Farense e GD Estoril Praia, Daniel Bragança atravessou uma temporada complicada devido a uma lesão grave que o impossibilitou de realizar qualquer jogo. Agora, o internacional sub-18, sub-20 e sub-21 pela selecção nacional está recuperado e já tem treinado de forma integrada às ordens de Rúben Amorim.

Nas primeiras palavras após a renovação, o Leão admitiu que se trata de “mais um passo importante neste clube” e revelou estar “muito feliz” por prolongar uma ligação que tem desde criança.

“Depois de algum tempo parado, agradeço ao Sporting CP pela confiança. É um sentimento de muito orgulho poder renovar novamente pelo clube do meu coração. Não foi um ano fácil para mim e depositar esta confiança é mais uma motivação para encarar o próximo ano”, começou por dizer aos meios de comunicação do Sporting CP, garantindo ainda estar consciente da responsabilidade.

“Já estou aqui há muitos anos e a responsabilidade faz parte de estar num clube desta dimensão. Já faz parte do meu ADN”, referiu.

Sobre a lesão, Daniel Bragança contou que “foi um choque” quando soube que ia ficar parado durante quase um ano, mas não podia estar mais satisfeito por voltar ao activo: “Tive de perceber que só podia trabalhar e focar-me na recuperação para poder voltar a treinar e jogar. Foi difícil, mas já passou. Agora tenho de aproveitar, tendo em conta que já estou bem e a trabalhar integrado, para aproveitar tudo o que o futebol tem de bom e ser feliz”.

O futebolista, Campeão Nacional de seniores, juniores e juvenis pelo Sporting CP, comentou ainda a forma como o emblema de Alvalade geriu todo o processo de recuperação.

“Tiveram muita atenção e cuidado comigo. Agradeço ao Sporting CP, que não acelerou recuperações, o que é importante. São lesões graves e longas e o jogador tem de se sentir bem para voltar a treinar e jogar. O Sporting CP não forçou a minha reintegração, ouviu-me e percebeu quando é que eu estava pronto. Isso foi muito importante, até a nível psicológico. Agradeço do fundo do coração a todos os que me acompanharam aqui durante todo este tempo, assim como aos Sportinguistas que me enviaram mensagens. Senti esse apoio”, afirmou.

Sobre 2023/2024, Daniel Bragança não tem dúvidas de que está com a motivação em alta: “Vai ser uma pré-época diferente de todas as que tive até hoje porque nunca estive tanto tempo parado. A fome e as saudades são outras porque estive um ano sem jogar e um jogador vive de jogos, treinos, futebol. Vai ser diferente, mas quero seguir tranquilamente, com normalidade. Quero que seja como se nada se tivesse passado. Acho que vou conseguir”.

Por fim, o atleta deixou uma mensagem aos Sócios e adeptos Leoninos.

“Estou consciente de que vim de uma lesão, mas isso já foi e vou entrar de forma limpa, sem medos ou inseguranças. Tudo normal. Vou dar o meu melhor para ter a melhor época possível a nível individual e coletivo”, concluiu.